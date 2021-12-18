Bartın’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bartın’ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bartın Kastamonu karayolu üzerindeki Soğucak Geçidi’nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekiplerince kar yağışının yoğun olduğu Soğucak Geçidi güzergahında yol açma çalışmaları başlatıldı. 24 saat boyunca devam eden çalışmalarla birlikte yol güzergahının ulaşıma açık kalması sağlandı.

Öte yandan kar yağışı ile birlikte bölgede oluşan eşsiz manzaralar drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.