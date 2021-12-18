Bartın’da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Bartın’ın yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Bartın Kastamonu karayolu üzerindeki Soğucak Geçidi’nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekiplerince kar yağışının yoğun olduğu Soğucak Geçidi güzergahında yol açma çalışmaları başlatıldı. 24 saat boyunca devam eden çalışmalarla birlikte yol güzergahının ulaşıma açık kalması sağlandı.
Öte yandan kar yağışı ile birlikte bölgede oluşan eşsiz manzaralar drone ile havadan görüntülendi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.