Bartın'da yüksek kesimlerde kar yağışı

Bartın’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.
Bartın'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışından kazlar da etkilendi. Akörensöküler köyünde kar kalınlığı kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, kazlar da kar altında yiyecek aradı.
Hasan Şimşek kar yağışının gece boyunca devam ettiğini söyleyerek, kazların da kar yiyerek bu anın tadını çıkarttığını ifade etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.