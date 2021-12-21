Bartın'da 46 köy yolu, ulaşıma kapandı; 66 köye elektrik verilemiyor (2)

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ULUS'TA OKULLAR TATİL, AMASRA'DA UZAKTAN EĞİTİM

Bartın´ın Ulus ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar, 1 gün süreyle yarın tatil edildi. Amasra´da ise yüz yüze eğitime ara verildi. Amasra Kaymakamlığı uzaktan eğitime devam edileceği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağını duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-12-21 16:43:21



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