Bartın’ın Ulus ilçesinde okullar tatil edildi

Bartın’da etkili olan kar yağışının devam etmesiyle birlikte Ulus ilçesinde eğitimöğretime 1 gün süre ile ara verildiği duyuruldu.
Ulus Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı öğrencilerimizin sağlığı ve okula ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla 22.12.2021 tarihinde (Çarşamba günü) ilçemiz genelinde eğitimöğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.
Yapılan açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hamile veya engelli personellerin de tatil süresince izinli sayılacakları kaydedildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.