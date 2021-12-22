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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da kapalı köy yolu sayısı 113’e çıktı

İHA

Bartın’da kapalı köy yolu sayısı 113’e çıktı

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan kar yağışı ile birlikte Bartın’da kapanan köy yolu sayısı 113’e çıkarken enerji nakil hatlarındaki arızalar nedeniyle 72 köye elektrik verilemiyor.
Yoğun kar yağışının sürdüğü Bartın’da kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, rakımı yüksek bölgelerde ise 7080 santimetreye ulaştı. Kar yağışı nedeniyle kapalı köy sayısı 113’e yükseldi. İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar 24 saat aralıksız sürdürülüyor.
Ayrıca yoğun kar kütleleri nedeniyle enerji nakil hatları zarar gördü ve 72 köy elektriksiz kaldı. Enerji nakil hatlarındaki çalışmalar devam ederken Bartın genelinde kar yağışının bugün ve yarında etkili olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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