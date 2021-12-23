Bartın'da 28 köy yolu kardan kapalı; 55 köyde elektrik yok



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN'da yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 28 köy yolu, ulaşıma açılmaya çalışılırken, 55 köye ise elektrik verilemiyor.

Kentte 3 gündür kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santime, Ulus ilçesinin yüksek kesimlerinde de 1,5 metreye ulaştı. Belediyeler ile İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Dün 113 köy yolu ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu bu sayı 28´e düştü. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan il genelinde 55 köye elektrik verilemiyor. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri, köylere elektrik verebilmek 59 kişilik ekiple çalışmalarına devam ediyor. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-12-23 10:35:54



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