Ağaç tüneller kar güzelliği ile mest ediyor Ekmeksiz kalan köylülere traktörle ulaştılar

KarabükBartın arasında bulunan ve her mevsim ayrı bir güzellik oluşturduğu ağaç tünellerde kar yağışıyla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Karabük Bartın karayolunda yer alan 1. derecede SİT alanı ilan edilen 9 kilometrelik ağaç tüneller yoğun kar yağışı sonrası ortaya çıkan güzelliği ile sürücülere eşsiz bir manzara sundu. Kar yağışıyla birlikte ağaçlardan oluşan tüneli andıran beyaz manzara, görenleri mest etti. Bölgede kar yağışı devam ederken, yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı ise kara yolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Öte yandan, 4 gündür etkili olan kar yağışı sonrası ulaşımın sağlamadığı köylerde ise ekmek ihtiyacını fırıncı traktörü ile çıkarak sağlıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.