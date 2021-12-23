Alevlerden balkondan atlayarak kurtuldu

Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Ağaköyü’nde çıkan yangında iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken evde bulunan yaşlı kadın balkondan atlayarak kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Ağaköyü Merkez mahallesinde meydana geldi. Sıddıka Caymaz (65) isimli yaşlı kadının evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede sardığı evde bulunan yaşlı kadın balkondan atlayarak kurtuldu. Yerde bulunan kar sayesinde Caymaz, hafif şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, alevlere teslim olan ev kullanılmaz hale geldi.

Caymaz’ın evde bulunan 25 bin TL parası yangında kül oldu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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