Bartın Üniversitesinde “Yerelde Uyum Buluşmaları” gerçekleştirildi

69 farklı ülkeden öğrencileri bulunan Bartın Üniversitesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğinde “Yerelde Uyum Buluşmaları” etkinliği gerçekleştirildi.

Bartın İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Bartın Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen “Yerelde Uyum Buluşmaları” etkinliği Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda yapıldı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte uluslararası öğrencilere yönelik Bartın’da yapılan ve yapılması planlanan hizmetlerle ilgili bilgiler verildi.

“69 farklı ülkeden öğrencilerimizle büyük bir aileyiz”

Etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun üniversite bünyesinde yapılan çalışmalardan bahsederek “Bartın Üniversitesi, öğrencilerini her şeyin üzerinde tutan ve bütün çalışmalarının odak noktasına koyarak destekleyen bir yükseköğretim kurumudur. Türkiye’nin 81 ilinden olduğu gibi 5 farklı kıtadan ve 69 farklı ülkeden öğrencisi bulunan Üniversitemizi, sayısı 18 bini aşan büyük bir aile olarak görüyoruz” dedi.

“Uluslararası öğrencilerimiz bizim gönül elçilerimiz olacaklar”

Rektör Uzun, Bartın Üniversitesinde uluslararası öğrencilerin “yabancı” ya da “misafir” olarak görülmediğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

“Bartın Üniversitesi ailesinin değerli fertlerinden olan ve sayısı bu yıl itibariyle 2 bine ulaşan uluslararası öğrencilerimizi de ‘yabancı’, ya da ‘misafir’ olarak değil ‘ev sahibi’ olarak görüyor, kendilerinin gelişimi için üniversite olarak her türlü desteği veriyoruz. Açık yüreklilikle şunu söyleyebilirim ki, yaşam boyu sürecek öğrenme yolculuğumuzun her anının, birbirimizden öğrenerek yeni bakış açıları kazanabilmek için fırsat olduğunu düşünüyoruz. İnanıyorum ki öğrencilerimiz, sadece derslerle sınırlı olmayan öğrenme ortamımızda ve güçlü akademik insan kaynağımızın desteğiyle bizim ‘gönüllü elçilerimiz’ olacak ve ülkelerine döndüklerinde, elde ettikleri kazanımlarla yaşadıkları yerlere değer katacaklardır. Bu düşüncelerle bugünkü etkinliğin gerçekleştirilmesi ve bu sürece olan değerli katkıları için Bartın Valisi Sinan Güner'e, Göç İdaresi Başkanı Dr. Savaş Ünlü'ye, İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ofluoğlu'na, uzmanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlardan temsilcilerimiz ile emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

Seminerler, şiir, şarkı, soru ve cevap…

Yabancılarda sosyal uyumu arttırmak amacıyla gerçekleştirilen “Yerelde Uyum Buluşmaları” etkinliğinde konuşan İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ofluoğlu ise göç yolları üzerinde bulunan ülkemizde bu konuya dair önemli çalışmalar yapıldığının altını çizdi.

Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) Proje Yetkilisi Melis Kurucu da “Yerelde Uyum Buluşmaları” programıyla yerel düzeyde kamu kurum ve kuruluşlarının farkındalıklarının artırılmasının hedeflediğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında İl Göç Uzmanı Gürkan Şen “Uluslararası Öğrencilerin İkamet İşlemleri”, Göç Uzmanı Ali Rıza Beşkat “Türkiye’de Göç ve Uyum”, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdür Yardımcısı Ayhan Mekikli “Yabancıların Çalışma İzni İşlemleri” ve Sosyal Çalışmacı Coşkun Deniz Çavuş “Yabancıları Sağlık Hizmetlerine Erişimi” başlıklı konuşmalarını yaptı.

Bartın Üniversitesinde öğrenimlerine devam eden uluslararası öğrencilerin şiir ve şarkı dinletilerinin de yapıldığı etkinlik, karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Etkinliğe Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, kamu kurum ve kuruluşlardan temsilciler, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

