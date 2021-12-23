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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBA Asosiye üyeliğine seçilen Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran beratını aldı

İHA

TÜBA Asosiye üyeliğine seçilen Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran beratını aldı

Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye üyeliğine seçilmesinin ardından beratını aldı.
Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 57. Genel Kurulu’nda Akademi üyelerinin oylaması sonucu; 5 Konsey Üyesi ve 28 yeni Akademi Üyesi seçildi. Akademinin Genel Kurul toplantısında 134 akademi üyesinin katılımıyla gerçekleşen oylama sonucu Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran TÜBA Asosiye üyesi oldu. Zahmakıran’a görev beratı Ankara’da gerçekleştirilen TÜBA 58. Genel Kurulu’nda TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal tarafından verildi. Zahmakıran, 2013 yılında “TÜBA – Seçkin Genç Bilim İnsanı Ödülü” alma başarısı da göstermişti.
Prof. Dr. Zahmakıran, bilim dünyasına katkı sunacak çalışmalar yapacak
TÜBA Asosiye Üyesi olarak üç sene boyunca; bilimsel konularda ve bilimsel önceliklerin saptanması amacıyla incelemeler ile danışmanlık yapacak olan Zahmakıran, toplumda bilimsel yaklaşım ve düşüncenin yayılmasını sağlama, bilimin öneminin ülke kamuoyunca takdir ve kabulünü sağlama ile bilim insanlığını özendirmek için ödüller verme faaliyetlerine katkıda bulunma gibi görevlerde bulunacak.
Rektör Uzun, tebrik etti
Elde ettiği başarılardan dolayı Zahmakıran’ı tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Her şeyin çok hızlı değiştiği günümüzde sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zaman da üreten bir üniversite olma yolunda güzel haberler almaya devam ediyoruz. Ülkemizin ve dünyanın saygın yükseköğretim kurumları arasına girmek için yoğun bir tempoda ilerlediğimiz bu süreçte Üniversitemize ve bilim dünyasına sunduğu katkılar dolayısıyla Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran’a teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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