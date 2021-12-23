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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TEDAŞ yetkilileri Bartın’da incelemelerde bulundu

İHA

TEDAŞ yetkilileri Bartın’da incelemelerde bulundu

TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Yağız, Bartın’a bağlı bazı köylerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri sonrası bölgede yapılan çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını temsilen yerinde inceleyerek yetkililerle görüştü.

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Yağız, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının talimatıyla TEDAŞ 6’ncı Bölge Müdürü Cengiz Yeler ve beraberindeki bir heyetle birlikte Bartın’a gitti. Yağız, Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ) sorumluluk alanında bulunan Bartın’ın bazı köylerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili bölgedeki yetkililerden bilgi alarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Güner’e teşekkür etti
Bartın Valisi Sinan Güner’i ziyaret eden Yağız ve beraberindeki heyet, Vali Güner’den bölgede yaşanan sorunlar hakkında bilgi aldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Yağız, Vali Güner’e kapalı köy yollarının açılması konusunda verdiği destekler dolayısıyla teşekkür etti. Yağız “Başkent EDAŞ’a bağlı arıza ekiplerinin mağduriyetin yaşandığı bölgelere ulaşması ve sorunun bir an önce çözüme kavuşması için yolların açık olması büyük önem arz ediyor. Bu nedenle Valimize verdiği destekler için sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Sahada yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Yağız, sorunların çözümü ve vatandaşların bir daha aynı sıkıntıyı yaşamaması için gerekli önlemlerin alınması adına, bölgede elektrik dağıtımından sorumlu olan Başkent EDAŞ’ın yetkilileriyle de bir araya geldi. Yağız, “Bölgede elektrik dağıtımıyla ilgili sorunlarının hızlı tespiti, çözümü ve birimler arasında yapılacak iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulunduk” dedi.
Elektrik dağıtımının kesintisiz bir şekilde sürdürülebilirliği yaklaşımının kendileri için en önemli hedef olduğunu belirten Yağız, “Bu açıdan bölgede yaşanan ve yaşanabilecek sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması konusunda her türlü diyaloğa açığız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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