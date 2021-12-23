Bartın'da taşımalı sistemle eğitime tatil



BARTIN, (DHA) BARTIN'da don ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirilerek taşımalı sistemle eğitim gören öğrenciler için yarın tatil edildi.

Bartın Valiliği kar yağışı sonrası bu gece ve yarın sabah saatlerinde don ve buzlanmanın ulaşımda aksamalara neden olabileceğini değerlendirerek, yarın il genelinde sadece taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı.DHA-Genel Türkiye-Bartın Ayhan ACAR

2021-12-23 22:10:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.