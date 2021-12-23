Bartın’da taşımalı eğitime ara verildi

Bartın'da il genelinde kar yağışı sonrası yaşanan don ve buzlanma olayı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için yarın okullara ara verildi.

Bartın Valiliğinde yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre kar yağışı sonrası bu gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma olayının ulaşımda aksamalara neden olabileceği değerlendirildiğinden ilimiz genelinde 'sadece taşımalı eğitimöğretim kapsamındaki öğrencilerimiz için' eğitim öğretime 24 Aralık 2021 Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

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