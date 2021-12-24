Bartın’da soğuk hava buz sarkıtları oluşturdu

Bartın’da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışının ardından bazı binaların çatılarında boyları yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Bartın’da pazartesi başlayan kar yağışı, 4 gün boyunca etkili oldu. Kar yağışının sona ermesinin ardından hava sıcaklığı eksi 10’a düştü. Araç camlarının buz tuttuğu kentte, çatılarda da boyları yarım metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Buzlanma ve don olaylarının ulaşımda oluşturabileceği olumsuz koşullar değerlendirilerek 24 Aralık 2021 tarihi için il genelinde taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdare ekiplerince yürütülen çalışmalar devam ediyor.

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