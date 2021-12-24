Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden alındı

Bazı il ve ilçelerde eğitime kar engeli

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ULUS (Bartın), (DHA)BARTIN´ın Ulus ilçesinde yolu kar nedeniyle kapanan köyde rahatsızlanan hasta, paletli ambulansla evinden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Ulus´a bağlı Dorucaşahince köyünde dün akşam saatlerinde rahatsızlanan hastanın yakınları, 112 Acil Servis´i arayarak yardım istedi. Yola çıkan ambulans kar nedeniyle köye ulaşamadı. Bunun üzerine UMKE´ye ait paletli ambulans köye giderek hastayı aldı. Yola devrilen bir ağaç da sağlık ekibi ve vatandaşlar tarafından kaldırıldı. Paletli ambulansla 112 Acil Servis ambulansının olduğu bölgeye getirilen erkek hasta, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bartın / Ulus Ayhan ACAR

2021-12-24 17:18:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.