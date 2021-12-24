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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Dijital gelecek bizim elimizde”

İHA

“Dijital gelecek bizim elimizde”

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen konferansta konuşan Cumhurbaşkanlığı canlı yayın yönetmeni, yazar ve yazılım uzmanı Okan Özbay, “Dijital medeniyeti reddetmemeli, bu alandaki varlığımızı daha fazla hissettirmeliyiz” dedi.
Bartın Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından düzenlenen etkinlik, Kutlubey Yerleşkesi Kütüphane Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta, Cumhurbaşkanlığı canlı yayın yönetmeni, yazar ve yazılım uzmanı Okan Özbay, “Dijital Medeniyet” başlıklı konuşmasını yaptı. Dünya’daki ve Türkiye'deki internet kullanıcılığı hakkında bilgi veren Özbay, “Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de internetin kullanılmadığı alan kalmadı. Artık her evde internet var ve herkes bir internet kullanıcısı oldu. Herkes dijitalin içerisinde, sosyal medyanın içerisinde ve bir ağa dâhil olarak yaşıyor” dedi.
Dijital ve dijitalleşme kavramlarının günümüzde sıklıkla kullanıldığını aktaran Özbay, “Dijital ve dijitalleşme kavramları günümüzde sıklıkla kullanılan kavramlar arasındadır. Bunlar temelde internet ve yapay zekâ ile bağlantılı kavramlardır. Şu an günümüze baktığımızda dijitalleşmenin çok farklı şekillerde karşımıza çıktığını görmekteyiz. Dijital devlet, dijital para, dijital sanatlar ve dijital kültür endüstrisi bunlardan bazılarıdır. Bu durumların tamamına hâkim olmak mümkün değildir. Ancak dijital okuryazar olabilirsek birçok eksikliği ortadan kaldırabiliriz” diye konuştu.
Özbay, dijitalleşme yolunda yükseköğretim kurumlarının önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak “Dijital dünyada dijital dönüşüm aracılığıyla kendimize daha fazla yer bulmalıyız. Bu durumu sadece bir çağın gerekliliği değil, bir zaruriyet olarak algılamalıyız. Dijital medeniyetin hâkimiyeti altında olduğumuzu unutmamalıyız. Dijital medeniyeti reddetmemeli, bu alanda varlığımızı daha çok hissettirmeliyiz. Bu noktada üniversitelerimiz önemli bir yerde durmaktadır” ifadelerini kullandı.
Dijital oyun pazarının her geçen gün büyüdüğünü de kaydeden Özbay, “Dijital oyunlar tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yükselen bir ekonomiye sahip. Ancak ne yazık ki bu alanda istenilen seviyede değiliz. Dijitalleşme çabamıza koşut olarak bu alana da ilgi göstermeli ve geleceği şimdiden yakalamalıyız. Ülkemizdeki girişimci ruhun yayılmasıyla birlikte çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum” şeklinde konuştu.
Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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