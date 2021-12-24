Yaşlı hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaşlı hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

İHA

Yaşlı hastaya paletli ambulansla ulaşıldı

Bartın’da yolu karla kapanan köydeki yaşlı hastaya UMKE ekipleri paletli ambulansla ulaştı.

Bartın’da yoğun kar yağışı sonrası onlarca köy yolu ulaşıma kapanırken 112 Sağlık ambulanslarının ulaşım sağlayamadığı köyler için UMKE ekipleri seferber oldu. Ulus ilçesine bağlı Doruca Şahinci köyünde genel sağlık durumu bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırılması gereken yaşlı vatandaşın yakınları 112 Sağlık ekiplerini arayarak ambulans talep etti. Kar kalınlığının 1 metreyi aştığı köy yolunda ambulansın ilerleyememesi üzerine devreye paletli ambulans girdi. Paletli ambulans ile kilometrelerce yolu aşan UMKE ekipleri hasta vatandaşın ilk müdahalesini yaptı. Sedye ile paletli ambulansa alınan ve sağlık ekiplerin hazır bekletildiği bölgeye kadar getirilen hasta, buradan da ambulansa transfer edilerek hastaneye kaldırıldı. Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı adamın genel sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi öğrencisi Zeynep Yetgil, Türkiye ...
Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden alındı
YEREL HABERLER Yolu kapanan köydeki hasta paletli ambulansla evinden ...
“Dijital gelecek bizim elimizde”
YEREL HABERLER “Dijital gelecek bizim elimizde”
Bartın’da soğuk hava buz sarkıtları oluşturdu
YEREL HABERLER Bartın’da soğuk hava buz sarkıtları oluşturdu
Bartın’da taşımalı eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Bartın’da taşımalı eğitime ara verildi
Bartın'da taşımalı sistemle eğitime tatil
YEREL HABERLER Bartın'da taşımalı sistemle eğitime tatil
TEDAŞ yetkilileri Bartın’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER TEDAŞ yetkilileri Bartın’da incelemelerde bulundu
TÜBA Asosiye üyeliğine seçilen Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran beratını aldı
YEREL HABERLER TÜBA Asosiye üyeliğine seçilen Prof. Dr. Mehmet ...
Bartın Üniversitesinde “Yerelde Uyum Buluşmaları” gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinde “Yerelde Uyum Buluşmaları” ...
Alevlerden balkondan atlayarak kurtuldu
YEREL HABERLER Alevlerden balkondan atlayarak kurtuldu
Ağaç tüneller kar güzelliği ile mest ediyor Ekmeksiz kalan köylülere traktörle ulaştılar
YEREL HABERLER Ağaç tüneller kar güzelliği ile mest ediyor Ekmeksiz ...
Bartın’da 93 köy yolu ulaşıma kapalı
YEREL HABERLER Bartın’da 93 köy yolu ulaşıma kapalı
Bartın'da 28 köy yolu kardan kapalı; 55 köyde elektrik yok
YEREL HABERLER Bartın'da 28 köy yolu kardan kapalı; 55 köyde ...
Bartın’da kar kalınlığı 78 santimetreye ulaştı
YEREL HABERLER Bartın’da kar kalınlığı 78 santimetreye ulaştı
Bartın’da yüz yüze eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Bartın’da yüz yüze eğitime kar engeli
Bartın'da 113 köy yolu kardan kapandı; 72 köyde elektrik yok (2)
YEREL HABERLER Bartın'da 113 köy yolu kardan kapandı; 72 köyde ...
Bartın’da kapalı köy yolu sayısı 113’e çıktı
YEREL HABERLER Bartın’da kapalı köy yolu sayısı 113’e çıktı
Bartın’da 64 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bartın’da 64 köy yolu ulaşıma kapandı
Bartın'da 113 köy yolu kardan kapandı; 72 köyde elektrik yok
YEREL HABERLER Bartın'da 113 köy yolu kardan kapandı; 72 köyde ...
Bartın'da 113 köy yolu kardan kapandı; 72 köyde elektrik yok
YEREL HABERLER Bartın'da 113 köy yolu kardan kapandı; 72 köyde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.