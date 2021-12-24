Bartın Üniversitesinde “Türkçe Öğretmenliği Programı”na Avrupa vizesi çıktı

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirilen Bartın Üniversitesi “Türkçe Öğretmenliği Programı”na Avrupa vizesi çıktı.

TYÇ’ye yerleştirilen 129 yükseköğretim programının öğrenme kazanımlarının kalite güvencesini sağladıkları Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından onaylandı ve Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) sunuldu. YÖK kararıyla TYÇ Kuruluna gönderilen 129 diploma programının TYÇ kurulunun uygun görüşü ile TYÇ veri tabanına işlenmesi neticesinde bu programlar diplomalarında TYÇ ve AYÇ logosunu kullanmaya hak kazandı.

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez bu gelişmeyle Bartın Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Programında da diplomalarında TYÇ ve AYÇ logosunu kullanabilecek. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin yurtdışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

“Yükseköğretimde bir ilk gerçekleşti”

Yükseköğretim alanındaki kalite çalışmalarının önemine değinen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Yükseköğretim Kurulumuzun (YÖK) nezdinde üniversitelerimizin sürekli gelişimine ve öğrencilerimizin evrensel yeterliliklere ulaşması noktasında çok önemli çalışmalar yapıldı ve önemli mesafeler alındı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) öncülüğünde gerçekleştirilen bu çalışmalarda kalite güvencesi sistemi yapılandırıldı, yaygınlaştırıldı ve sistemin sürekli iyileşmesi sağlandı. Bu gayretlerin sonuçlarından biri olarak Yükseköğretimde bir ilk gerçekleşti ve 39 üniversitedeki 129 lisans programına Avrupa vizesi çıkmış oldu. Üniversitemizden Türkçe Öğretmenliği Programının yer aldığı listede, öğrencilerimiz önemli imtiyazlar elde etmiş olacaklar. Bu düşüncelerle sürece olan değerli katkıları ve destekleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖKAK Başkanımız Prof. Dr. Muzaffer Elmas’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Kalite yolculuğumuza ara vermeden devam ediyoruz”

Kalite yolculuklarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Rektör Uzun “Bartın Üniversitesi olarak bizler de 20192023 Stratejik Planı’nda bu doğrultuda hedefler belirledik ve bu hedeflerimize kararlı bir şekilde yürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bartın Üniversitesinde uzun soluklu çalışmalar neticesinde 3 yılda 5 program akreditasyon sürecini başarıyla geçtiğini 5 programda ise sürecin devam ettiğini aktaran Rektör Uzun, bu yöndeki çalışmaların özveriyle devam ettiğini de sözlerine ekledi.

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