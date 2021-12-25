Amasra'da kar manzarası, havadan görüntülendi

Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN´ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, kar yağışı ile beyaza büründü. Kar manzarası, dronla havadan görüntülendi.
Amasra, 3 gün etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı. Soğuk hava nedeniyle sokakların boş kaldığı ilçede, belediye ekipleri de kar temizleme çalışması yaparak, yolları açık tuttu. Kentteki balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamazken, ilçeye gelen az sayıdaki ziyaretçi de Amasra Kalesi'ni gezerek, hatıra fotoğrafı çekti. UNESCO Geçici Miras Listesi'nde bulunan Amasra´nın bembeyaz manzarası, dronla havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR
2021-12-25 10:38:58
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