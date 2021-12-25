Bartın'da, Karadeniz sahil yolunda kar manzarası

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)BARTIN ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki Karadeniz sahil yolu, karla kaplı görüntüsüyle görsel güzellik oluşturdu.

Bartın, 3 gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Kent merkezinde kar kalınlığı, 30 santime ulaştı. Karadeniz sahil yolunun Bartın ile Kastamonu'nun Cide ilçesi arasındaki kısmında görsel güzellik oluştu. Bartın-Kurucaşile-Cide Ormanları da karla kaplandı. Yolda ve ormanlık alanlarda ortaya çıkan manzara, dronla havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2021-12-25 12:16:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.