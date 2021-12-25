Ormanda avlanırken komşusunu vurdu: 1 yaralı

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Bartın'da bir kişi ormanda avlanmaya çıktığı sırada komşusunu tüfekle vurdu.



Olay, Bartın'ın Topluca köyünde yaşandı. Taş ocakları yakınında meydana gelen olayda H.K. aynı köyden olan komşusu M.G.'yi (51) tüfekle vurdu. Olayın domuz avı sırasında kazaen meydana geldiği iddia edilirken ağır yaralanan M.G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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