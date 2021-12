Zırh delici mermilere karşı balistik koruma sağlayan zırh üretilecek

Bartın Üniversitesi tarafından hazırlanan ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile askeri kara araçları için zırh delici mermilere karşı balistik koruma sağlamaya yönelik yeni bir zırh üretilecek.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök’ün TÜBİTAK 1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında hazırlamış olduğu proje desteklenmeye hak kazandı.

“Atık Sert Kesici Uçların Kullanımı ile Maliyet Etkili Yeni Bir Eklemeli (AddOn) Hibrid Kompozit Zırh Sistemi Üretimi ve Balistik Performansının Değerlendirilmesi” başlıklı proje ile askeri kara araçlarında zırh delici mermilere karşı balistik koruma sağlamaya yönelik yeni bir zırh modelinin tasarım, modelleme, prototip imalatı ve balistik testlerinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Proje hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Sabri Gök, “Savunma sanayimizde kullanılan zırh delici mermiler var. Yaklaşık kalınlığı 1015 milimetre çelik parçayı dahi bu mermi delebilmekte. 100150 metre uzaklıktan atıldığı halde çeliğe muazzam zararlar verebilmekte. Bizim amacımız böyle çeliklerin ürettiğimiz zırh yardımıyla zırh delici mermiler tarafından delinmesinin önüne geçmektir. Şöyle ki ülkemizde üretilmekte olan hafif zırhlı araçlarımız var. İsim vermek gerekirse kirpi, kobra gibi araçlar var. Bunların zırhlarını daha da mukavim hale getirebileceğiz. Özellikle personelin daha da emniyetli bir şekilde içerisinde seyahat edebilmesini sağlayacağız” dedi.

Yaklaşık 2,5 yıldır proje üzerinde çalıştıklarını kaydeden Prof. Dr. Gök, “Öndelemelerimizi yaptık ancak zırh delici mermiyi burada test etme imkanımız yok. Bunu daha ileri getirebilmek için Binbir Projesi haline getirdik. Yaklaşık 700 bin TL bütçesi olan proje ile tam anlamıyla hem testlerimizi yapıp hem de zırhımızı üretebileceğiz. 3 yıllık zamanımız var. Bu 3 yıllık zaman içerisinde öncelikle bir tasarım yapmak istiyoruz. tasarımımızı modelleme yöntemi ile analiz programları ile destekleyip minimum bir gayret ile maksimum açıksız verimi elde etmek istiyoruz. Gerekli zırhımızı tasarlayıpüretip gerekli testleri yaptıktan sonra savunma sanayimize sunmuş olacağız. Şöyle söyleyeyim projemizden eminiz. İleride patentini almaya da üniversitemiz adına patentini almayı da düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Gök Türkiye’nin savunma sanayinde yakaladığı ivmeye destek olmak istediklerini de sözlerine ekleyerek, “Ülkemiz son 1015 yılda savunma sanayiinde özellikle hızlı bir ivme yakaladı. Bizde buna dahil olmaktan gurur duyuyoruz. Yaptığımız proje ile de bir nebze savunma sanayiimize destek verebilirsek bizi hem üniversitemiz adına hem de grubumuz adına mutlu edecektir.” Dedi.

Güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını sürekli gelişim anlayışıyla azami ölçüde milli teknolojiler ve yerli imkânlarla karşılamak amacıyla hazırlanan projede alanında yetkin bilim insanları görev alıyor. Bu kapsamda Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök’ün yürütücülüğündeki projede Bartın Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Küçük, Dr. Öğretim Üyesi Farshid Khosravi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güden, İskenderun Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Günen ve Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Karakaş çalışmalarıyla destek olacak. Savunma sanayindeki becerileri arttırmak ve ekosistemi güçlendirmek amacıyla projede 1 doktora ve 1 yüksek lisans öğrencisi de bursiyer olarak çalışmalar yapacak.

Üniversite olarak yaptıkları çalışmalarla bilim dünyasına ve ülkemizin geleceğine değer katma amacında olduklarını kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise başarıları dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök ile projede görev alan akademisyenlere teşekkür etti.

Türkiye’nin orta ve ortayüksek teknolojide üretim yapan bir yapıdan yüksek teknolojide üretim yapan bir yapıya geçme hedefini gerçekleştirmede önemli bir mesafe kat edildiğinin altını da çizen Rektör Uzun, “Her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm bileşenlerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda, bir yandan öğrencilerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çaba sarf ederken diğer yandan da akademik üretkenliğimizi her geçen gün daha iyi noktalara taşımak için gayret ediyoruz. Çalışmalarımızın sonuçlarını görmek ise bizi oldukça mutlu ediyor. Akademik üretkenliğimizi arttırıyoruz, gelişiyoruz ve birlikte başarıyoruz. Bilimsel çalışmalarımızı ve ArGe İnovasyon faaliyetlerimizi her geçen gün arttırarak daha da yükseliş kaydetmeyi hedeflediğimiz bu yolcukta, elde ettikleri başarılarla bizlere yol arkadaşlığı yapan tüm bileşenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Bu düşüncelerle bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize, her zaman yanımızda olarak bizlere destek veren Bartın Valimiz Sinan Güner’e, iyi dilekleri ve teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.