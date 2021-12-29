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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İstanbul'daki dayanışma programında buluştular

İHA

İstanbul'daki dayanışma programında buluştular

Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Dayanışma Derneği tarafından ’Birlik ve Beraberlik ve dayanışma‘ adı altında program düzenlendi.
AK Parti Bartın Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Av. Yılmaz Tunç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Ötekin, AK Parti Sariyer İlçe Başkanı Dr. Serkan Cantürk, Doğu ve Güneydoğu Kültür Sanat Derneği Genel Başkanı Fuat Bodur, Karabük, Zonguldak,Sivas derneklerin başkanları ve ev sahibi BARFED Başkan Vekili Sabri Avcı, İdris Kazguç ve başkan yardımcıları tam kadro olarak geceye destek verdiler.
Bartın Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yılmaz, ”Birlik ve beraberlik gecemize programımıza hoş geldiniz onur verdiniz. Vatanı ve milleti için, bayrağı ve gelecek nesilleri için bedeni toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah`tan rahmet diliyorum. Rabbim siz şehit yakınlarımıza da sabır cemil ihsan eylesin.Bu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş gazilerimizi de şükranla yad ediyor uzun ve hayırlı ömürler diliyorum . Bartın Dernekler Federasyonu Üye Derneği olan Bartın Şehit aileler ve gaziler yardımlaşma dayanışma derneği olarak bu akşam birlik ve beraberliğimiz için buradayız . BARFED Federasyona yeni üye derneklerimizin katılımları ile beraber üye dernek sayımız 19 yükselmiştir. Başta siz değerli basın mensuplarımız olmak üzere STK'larımız kamu kurum kuruluşlarımız iş adamlarımız ve iş adamlarımızın kurmuş olduğu vakıf dernek oda gibi kuruluşlar ile de birlik ve beraberlik içinde eğitimden kültüre kültürden turizme spora ve en önemlisi geleceğimiz gençlerimize yönelik projeler geliştirerek güzel şehrimiz Bartın’ımızı daha üst liglere çıkarmanın azmi ve gayreti içinde olacağız" dedi.
Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Ekrem Altınok, "Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma derneğimiz yararına Bartın Dernekler Federasyonu koordinasyonunca düzenlenen birlik ve beraberlik yemegine hepiniz hoş geldiniz. BARFED Başkanı Mehmet Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Derneğimiz için büyük önem taşıyan birlik ve beraberlik programı yemeğimize katılan sahip çıkan İstanbul'da yaşayan ticaretini yapan iş adamlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Aynı hassasiyeti Bartın'daki iş adamlarımızdan da bekliyorum. Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak şehrimizde önemli görev ve sorumluluk üstleniyoruz. Derneğimiz 2008 yılında kurulan geçen bu 13 sene içerisinde şehit yakınlarımıza gazilerimize hizmet etmek, birlik, bereberliğimizi pekiştirmek adına çalışmalarda bulunduk. Bu derneğin ayakta kalmasını sağlamak asli görevimiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana dernek faaliyetleri kapsaminda bir çok proje gerçekleştirdik" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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