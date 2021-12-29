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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevine milli atlet Halil Akkaş atandı

İHA

Bartın Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevine milli atlet Halil Akkaş atandı

Bartın Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevine Milli atlet Halil Akkaş atandı.
17 Ekim 2011 yılında göreve başlayan Ali Özdemir/in kendi isteği ile görevden ayrılması üzerine Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde görev devir teslimi gerçekleşti. Ali Özdemir devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, "17 Ekim 2011 yılında başladığım Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevime onurum, şeref ve haysiyetimle Bartın'a hizmet etme mutluluğunu yaşadım. Bu gün itibarı ile kendi isteğimle görevimden ayrılıyorum. 10 yıldır çalıştığım kurumumda ebediyete göçen iş arkadaşlarıma Alla'htan rahmet diliyorum. Görevi başındaki iş arkadaşlarıma, İlimiz Milletvekili Yılmaz Tunç'a ve tüm Bartınlılara şükranlarımı sunuyorum. Bayrağı teslim ettiğim Halil Akkaş kardeşime üstün başarılar diliyorum. Rabbim Utandırmasın. İlimize hayırlı olsun" dedi.
1983 Kütahya doğumlu olan Halil Akkaş, sporculuk kariyerinde 16 yıl boyunca milli formayı sırtından çıkarmazken, 4 Universiade şampiyonluğu, bir Avrupa Salon üçüncülüğü, iki kez dünya dördüncülüğü, bir Avrupa 10.000 Metre Kupası ikinciliği, bir Akdeniz Oyunları üçüncülüğü gibi bir çok başarıya imza attı. Akkaş, ayrıca 1 mil, 2000 metre, 3000 metre, 3000 metre engelli, 1500 metre salon, 3000 metre salon ve 5000 metre salonda toplam 26 kez Türkiye rekoru kırdı. Üç ayrı Olimpiyat’ta forma giyen Halil Akkaş, Rio 2016 sonrasında aktif atletizm kariyerini sonlandırmıştı.

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