İş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

Ziyarette, aile içi şiddetin azaltılmasını hedefleyerek geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen proje ile Bartın Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencilerinin iş yeri uygulamalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Yükseköğretim kurumlarının temel hedeflerinden birinin toplumun yararına bilimsel çalışmalar yapmak ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinde katkılar sunmak olduğunu kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bir yandan hukuk ve adalet alanındaki nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi yönünde çalışmalar yaparken diğer yandan bilimsel çalışmalarımız ve geliştirdiğimiz uygulamalarla geleceğimize değer katmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda kamuüniversite iş birliği kapsamında Bartın Cumhuriyet Başsavcımız Faruk Kaynak ile önemli konularda görüş alışverişinde bulunduk. Sağlık Bilimleri Fakültemizden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Turhan’ın aile içi şiddetin azaltılmasını hedefleyerek geliştirdiği ‘Sağlıklı ve Saygılı İlişkiler Programı’ kapsamında yapılabilecekleri görüştük. Ayrıca Bartın Meslek Yüksekokulu Adalet Programı öğrencilerimizin meslek hayatında üst düzey performans gösterebilen nitelikli bireyler olarak mezun olmaları yönünde iş birliği imkânlarını üzerinde görüş alışverişinde bulunduk. Yakın ilgileri ve destekleri için Cumhuriyet Başsavcımız Faruk Kaynak’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Bartın Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaların önemine değinen Cumhuriyet Başsavcı Kaynak ise aile içi şiddet davranışlarının azaltılmasına yönelik araştırma ve uygulamaların sosyal adaletin sağlanması noktasındaki önemine değindi.

Cumhuriyet Başsavcı Kaynak, iş birliklerinden duyacağı mutluluğu da dile getirerek yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür etti.

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