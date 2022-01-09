Karadeniz Sahil Yolunda dev tünellerin inşası sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karadeniz Sahil Yolunda dev tünellerin inşası sürüyor

İHA

Karadeniz Sahil Yolunda dev tünellerin inşası sürüyor

Karadeniz Bölgesinin en önemli projelerinden biri olan Karadeniz Sahil Yolu Projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapımı tamamlanan tünellerle birlikte inşası devam eden tüneller sürücülerin korkulu rüyası olan karayolunda ulaşımı güvenli ve konforlu hale dönüştürecek.
Karadeniz Bölgesinin en önemli projelerinden biri olan Karadeniz Sahil Yolu Projesinin BartınCide (Kastamonu) güzergahındaki uçurum kıyılarından geçen tek şeritli ve keskin virajlı mevcut karayolunun yaklaşık 1,5 milyar TL’lik yatırımla çift tüplü dev tüneller ve viyadüklerle geçilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle kış aylarında kar, sis ve yoğun sağanak yağışlı havalarda sürücülerin korkulu rüyası haline gelen ve birçok kazanın yaşandığı güzergahta 1,5 saati aşan ulaşım süresi gidişgeliş uzunlukları 25 kilometreyi aşan tüneller ve duble yolların yanı sıra dev köprü ve viyadüklerle 30 dakikanın altına inecek.
Ulaşımı güvenli, konforlu ve hızlı hale getirecek proje ile birlikte bölgedeki turizm ve sanayinin gelişmesine de katkı sunacak çalışmaların tamamlanmasıyla istihdam olanaklarının artacağı öngörülüyor.

3 tünel tamamlandı
Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında BartınCide (Kastamonu) güzergahında çift tüp olarak inşa edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın videokonferansla katılım sağladığı törenle hizmete açılan T1 ÇakrazAvara (1.100 metre), T2 Cumayanı (1.529 metre) ve T3 DizlermezeciMeydan (2.316 metre) tünellerinin ardından 4.600 metre uzunluğundaki T4 KaramanTekkeönü tünelindeki çalışmaların yüzde 40’ı tamamlandı.

Türkiye’nin 6’ncı büyük tüneli olacak
250 personel ve 100’e yakın iş makinesi ile çalışmaların devam ettiği 4 bin 600 metre uzunluğundaki T4 tüneli çift tüp olarak inşa edilirken tamamlandığında Türkiye’nin en uzun 6’ncı tüneli olacak. T4 tünelinin yanı sıra aynı güzergahta yer alan 3 bin 100 metre uzunluğundaki T5 TekkeönüKurucaşile tünelinde ise çalışmaların yüzde 30’u tamamlanmış durumda. Karadeniz Sahil Yolu Artvin’in Hopa ilçesinde başlayarak Kastamonu ve Bartın’a, buradan Zonguldak ve Ereğli üzerinden Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne bağlanacak. Proje tamamlandığında Hopa’dan yola çıkan sürücüler duble yolla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne direkt ulaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 kilometre tamamlandı
YEREL HABERLER Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 ...
Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 kilometre tamamlandı
YEREL HABERLER Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 ...
İş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü
YEREL HABERLER İş birliği yapılabilecek alanlar görüşüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.