Atık çeltik kavuzları katma değeri yüksek ürünlere dönüşecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık çeltik kavuzları katma değeri yüksek ürünlere dönüşecek

İHA

Atık çeltik kavuzları katma değeri yüksek ürünlere dönüşecek

Bartın Üniversitesinin TÜBİTAK kapsamında kabul edilen projesiyle atık çeltik kavuzlarından yeşil (çevreci) kimyasallar ile katma değeri yüksek lignin ve kâğıt elde edilmesi amaçlanıyor.
Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sezgin Koray Gülsoy’un yürütücülüğünü yaptığı, Doç. Dr. Ayhan Gençer ve Doç. Dr. Ayben Kılıç Pekgözlü’nün araştırmacı olarak görev aldığı “Çeltik Kavuzundan Yeşil Kimyasallar ile Lignin ve Kâğıt Eldesi” adlı proje desteklenmeye hak kazandı. TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen öncelikli alanlardan Sürdürülebilir Çevre (Atık, Geri Dönüşüm, Kirleticilerin Etkileri ve Önlenmesi) kapsamında çalışmalar yapılacak ve atık çeltik kavuzlarının katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi araştırılacak.
Proje hakkında bilgiler veren Gülsoy, proje kapsamında atık çeltik kavuzunun çevreci kimyasallar ile katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi ve en uygun koşullarının belirlenmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını söyledi.
Çeltik kavuzunun düşük ekonomik değere sahip tarımsal bir atık olarak kullanıldığını kaydeden Gülsoy, ülkemizde yılda 200 bin ton çeltik kavuzunun atık olarak ortaya çıktığını, hayvan yemi olarak kullanımının tavsiye edilmediğini ve düşük yoğunluğu nedeniyle depolama sorunlarına yol açtığını ifade etti.
Gülsoy, “Bu atıklar açık alanlarda veya çeşitli endüstrilerde enerji elde etmek için yakılmaktadır. Bu durum sera gazı emisyonuna ve hava kirliliğine neden olmaktadır. Çeltik kavuzları tavuk yetiştiriciliğinde kümeslerde altlık olarak da değerlendirilmektedir. Projemizle düşük ekonomik değere sahip çeltik kavuzlarının daha iyi değerlendirilmesi için veriler ortaya koyacağız” dedi.
Yapılacak çalışmalarla elde edilmesi hedeflenen ligninin kullanım alanları ve ekonomik değeri konusuna da değinen Gülsoy, “Doğada yenilenebilir maddeler arasında ikinci sırada gelen lignin, yüksek enerji yoğunluğu ve sayısız fenolik fenil propan üniteleri sayesinde son yıllarda özellikle yenilenebilir yakıtlar ve değerli kimyasalların eldesinde ilgi çekmektedir. Lignin ve lignine dayalı ürünler son yıllarda yüzde 2,28’lik artışla 704 milyon dolarlık bir kazanç sağlamıştır. Atık bir malzeme olmaktan çıkan lignin artık sürdürülebilir ve yenilenebilir özellikleriyle yeni nesil akıllı malzemeler için önemli bir kaynaktır. Günümüzde, dünya çapında kraft endüstrisinde yılda 70 milyon tondan fazla lignin üretilmektedir. Ancak, bu lignin heterojen yapısı nedeniyle bazı sektörlerde kullanımı kısıtlanmaktadır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Uzun’un ‘Gazeteciler Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Rektör Uzun’un ‘Gazeteciler Günü’ mesajı
Karadeniz Sahil Yolunda dev tünellerin inşası sürüyor
YEREL HABERLER Karadeniz Sahil Yolunda dev tünellerin inşası sürüyor
Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 kilometre tamamlandı
YEREL HABERLER Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 ...
Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 kilometre tamamlandı
YEREL HABERLER Karadeniz sahil yolundaki 4,6 kilometrelik tünelde 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.