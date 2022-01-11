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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da Tunç Çağı yerleşimi tespit edildi

İHA

Bartın’da Tunç Çağı yerleşimi tespit edildi

Bartın Üniversitesi tarafından yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda Bartın’da tahrip edilmiş bir alanda günümüzden yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanan Erken Tunç Dönemlerine ait kalıntılar tespit edildi.
Kalıntıların bulunduğu ve Tepe Üstü Yerleşimi olduğu tahmin edilen bölgede geniş çaplı incelemeler başlatılacağı bildirildi.
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam tarafından yürütülen “Bartın İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması Projesi” kapsamında çalışmalar devam ediyor. 2017 yılında başlayan ve bölge tarihine ışık tutan çalışmalarda 7 farklı üniversiteden öğretim elemanlarıyla birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığından uzmanlar yer alıyor.

"Aslan heykelleri tespit edildi"
Araştırmalar kapsamında Bartın merkez ve ilçeleriyle Küre Dağları Milli Parkında tespit edilen kültür varlıkları Bartın kent tarihinin 5000 yıl öncesine uzandığını ortaya koydu. Çalışmalarda Ulus İlçesinde kendine özgü bir stile sahip aslan heykellerinin tespit edilmesi heyecanlandırırken bölgede bu heykelleri üreten bir atölye olabileceği değerlendirildi. Aslan heykellerinin bilimsel literatüre kazandırılması amacıyla çalışmalar başlatıldı.
Kentin yerleşim tarihiyle ilgili önemli bulguların elde edildiği alanların koruma altına alınması için ilgili kurumlara gerekli başvurular yapılırken 2022 yılında çalışmaların daha detaylı olarak sürdürüleceği bildirildi.
Kalıntıların bulunduğu noktalardan biri olan ve Tepe Üstü Yerleşimi olduğu tahmin edilen bölgede incelemelerde bulunan Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam arkeolojik çalışmalar hakkında bilgiler vererek, “Bartın Üniversitesi Arkeoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinin yürüttüğü bir arkeolojik proje 2017 yılından bu yana Bartın ili ve ilçelerinde yüzey araştırmasını yürütmekte. 7 farklı üniversiteden öğretim üyeleri, uzmanlar ve öğrencilerin katılımıyla projemizi yürütmekteyiz. 2017 yılından bu yana yaptığımız çalışmalarda Bartın’ın geçmişini, antik dönemden bu yana yerleşim tarihini aydınlatmaya çalışmaktayız. 2021 yılında yaptığımız çalışmalarda Bartın kent merkezinin aslında günümüzden M.Ö. 3000 yıllarında, Erken Tunç Döneminden itibaren yerleşim gördüğüne dair izleri tespit etmiş bulunmaktayız. Bartın kent tarihinin çok daha erken dönemlere gittiğini böylece kanıtlamaktayız” dedi.
"Çalışmalar çok sınırlı kalmış"
Paleolitik ve Presokratik Dönemlere ait yerleşimlerinde bulunabileceğine dair ümitli olduklarını da belirten Doç. Dr. Bağdatlı Çam, “Bartın merkezinin yaklaşık 5000 yıldan bu yana günümüze kadar süren yerleşim dokusunu ortaya çıkarmaktayız. Bundan sonraki yıllarda çalışmalarımızda farklı alanlardaki uzmanların da katılımlarıyla çok daha geniş bir ekiple sürdürmeyi planlıyoruz. Sadece Bartın merkezde değil, Bartın ili sınırı içerisinde özellikle Arıt bölgesinde 2019 yılında yaptığımız çalışmalarda da yine muhtemelen Erken Tunç ya da Kalkolatik döneme uzanan verileri biz tespit etmiştik. 2021 yılında Bartın kent merkezinin Tunç Dönemine uzanan yerleşimini tespit etmiş olmamız bizim için çok mutluluk verici bir tespit oldu. İçinde bulunduğumuz bölge Batı Karadeniz yani Paphlagonia bölgesi sınırları içinde. Bölge çok yoğun ormanlık alanlarla kaplı olduğu için bugüne kadar yapılan çalışmalar çok sınırlı kalmış. Daha son yıllarda ancak arkeolojik çalışmalar artmakta. Bundan sonraki süreçte biz beklentilerimizi Paleolitik Dönemlere kadar uzanacak yani Presokratik Dönemlere ait yerleşimlerinde bulunabileceğine dair ümitlerimizi korumaktayız. Çünkü Bartın oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Batı Karadeniz’in iç bölgelerine geçişi oluşturan Küre Dağları’nın başladığı noktada Bartın kent merkezi yerleşmekte. Ulus bölgesinde yaptığımız çalışmalarda bu noktadaki verileri aslında destekliyor. Çok yoğun yerleşim görmüş sadece arkeolojik araştırmaların sınırlı olması nedeniyle tespitler bugüne kadar tam yapılamamış. Bundan sonraki dönemde çok daha erken dönemlere ait verilerin geleceğini beklemekteyiz” ifadelerinde bulundu.
"Kazılarla tarih ortaya çıkacak"
Bartın ilinin 3000 yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunun bilindiğini ancak yapılan çalışmalar sonucu ulaşılan bulgularla kentin 5000 yıllık geçmişe sahip olduğunun ortaya çıktığını kaydeden Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ise yapılacak detaylı çalışmalarla kesin sonuçlara ulaşılacağını ve bilimsel kazıların başlamasıyla tarihin ortaya çıkacağını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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