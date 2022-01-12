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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Oyun Şenliğinde yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi

İHA

Oyun Şenliğinde yüzlerce çocuk doyasıya eğlendi

Bartın Üniversitesinde gerçekleştirilen Çocuk Oyunları Şenliği, dezavantajlı grupta yer alan yüzlerce çocuğa eğlence dolu bir gün yaşattı. Kullanılmış ürünlerin geri dönüşümüyle üretilen parkur oyunları ve şişme oyun parkurlarında gönüllerince eğlenen çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.
Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde dezavantajlı grupta yer alan çocuklar için Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi. KidsFest temasıyla başlayan etkinlik, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Bartın ilinde bulunan bazı sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle, dezavantajlı grupları desteklemek, sosyal iletişimi ve dayanışmayı güçlendirmek amacıyla, ders öğrencilerinin aktif katılımı ve ders koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak'ın yönetiminde hazırlandı.
Etkinlikte, çocuklar için turizm ders uygulamaları kapsamında, kullanılmış ürünlerin geri dönüşümüyle üretilen parkur oyunları ile başka bir ilden temin edilerek getirilen şişme oyun parkurları yer aldı. Etkinlik için öğrencilerin hazırladığı drama, canlı müzik ve palyaço gösterileri de ayrıca ilgi odağı oldu.
Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan Wushu branşının başarılı sporcuları da etkinlikte hazırladıkları gösterileri sunarken etkinlik süresi içinde tüm misafirlere 430 kişilik yemeğin yanı sıra pamuk şeker ve patlamış mısır ikramında bulunuldu.
5 saati aşkın süren etkinliğin sonunda, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda şenliğe katılan çocuklara Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan hediyeler takdim edildi.
Ders sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak, etkinliğin gerçekleşmesinde haftalar boyu çaba göstererek ellerinden gelenin en iyisini sunmayı başaran Spor Bilimleri Fakültesi, Rekreasyon Bölümü, Turizm Rekreasyonu ders öğrencileri başta olmak üzere, tüm görevli öğrencilere, Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Tunçkol'a, bölüm Öğretim Görevlisi Ömer Akyüz'e ve etkinliğin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen Spor Bilimleri Fakültesi ile Bartın Üniversitesi yönetimine teşekkür etti.
Sarıkabak, Türk toplumunun hak ettiği güce ulaşmasında, sporun dezavantajlı gruplarla bütünleşerek; güç koşulları, güçlü yarınlara dönüştürecek kilit rolü üstlenebileceğini, bunun bir kez daha bu etkinlikle kanıtlandığını söyledi.

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