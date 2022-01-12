Amasra'da dalga boyu 3 metreyi buldu

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Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)BARTIN'ın Amasra ilçesinde rüzgar nedeniyle balıkçı tekneleri limanda demirlendi. Kıyıya vuran dalgaların boyu ise 3 metreyi buldu.

Kentte saatteki hızı 49 kilometreyi bulan rüzgar, etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizde dalgalar oluştu. Amasra Küçük Liman'da duvarlara çarpan dalgaların boyu 3 metreyi buldu. Balıkçı tekneleri de limana demirledi. Limandaki balıkçı teknelerinin sahipleri halatları sağlamlaştırarak, teknelerinin hasar görmesini engellemeye çalıştı. Amasra Belediyesi, anonslar yaparak kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Amasra Ayhan ACAR

2022-01-12 11:31:21



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