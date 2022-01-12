Karadeniz’de dev dalgalar oluştu

Bartın’da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili olurken Amasra’da dev dalgalar oluştu.
Bartın’da sağanak yağış ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Bartın’ın Karadeniz’e kıyı Amasra ilçesinde kuvvetli rüzgarla birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Küçük Liman mevkiinde kayalıklara vuran dalgaların boyları 5 metreye kadar ulaştı.
Denizdeki olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçı teknelerinin denize açılamadığı görülürken yağışların akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek kuvvetli, iç kesimlerde yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.