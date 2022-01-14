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Saman balyası deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İHA

Saman balyası deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Bartın'ın Ulus ilçesinde özel bir şirkete ait olan hayvan besi çiftliğinde altı bin adet saman balyası deposunda yangın çıktı.
Yangın ilçeye bağlı Kasımlar Mahallesi yol üzerinde özel bir besi çiftliğinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Saman balyalarının olduğu alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine Ulus Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler büyümeden kontrol altına alırken, iş makinelerinin yardımları ile zarar gören ve içten içe yanan samanlar depodan çıkarıldı.

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