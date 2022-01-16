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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ukrayna heyeti teşekkür ziyaretinde bulunacak

İHA

Ukrayna heyeti teşekkür ziyaretinde bulunacak

2021 yılında Bartın’ın İnkumu sahili açıklarında fırtınada kırılarak batan Arvin isimli gemideki mürettebattın kurtarılması için olumsuz hava koşullarına karşın başlatılan aramakurtarma çalışmalarında büyük kahramanlık gösteren ve 6 mürettebatı sağ olarak kurtaran Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı ekiplerine teşekkür için Ukrayna Büyükelçisinin de aralarında bulunduğu heyet 17 Ocak Pazartesi günü Bartın’da olacak.
Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan aldığı yükle Bulgaristan'ın Burgaz limanına seyir halinde iken fırtına nedeniyle İnkumu açıklarında demirleyen Palau bayraklı Arvin isimli gemi dev dalgaların arasında kırılarak battı. 17 Ocak 2021 günü saat 12.35'te meydana gelen olayın ardından gemide bulunan 12 mürettebat için aramakurtarma çalışması başlatıldı.
Olumsuz hava koşullarına karşın Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekiplerce gerçekleştirilen aramakurtarma çalışmalarında mürettebattan 6’sı sağ olarak kurtarıldı. Bartın Limanı’ndan karaya çıkarılan mürettebat Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Karadan ve denizden devam eden aramakurtarma çalışmalarında kayıp 3 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı. Geminin diğer 3 mürettebatı ise yapılan tüm aramakurtarma çalışmalarına karşın bulunamadı.
Arvin isimli kuru yük gemisinin battığı tarihinin yıldönümü dolayısıyla aralarında Ukrayna Büyükelçisinin de yer alacağı bir grup 17 Ocak Pazartesi günü Bartın’a gelerek teşekkür ziyaretinde bulunacak.
Bartın Valiliğinde gerçekleşmesi planlanan ziyarette Ukrayna heyetinin aramakurtarma çalışmalarında büyük bir kahramanlık sergileyen Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı personeline madalya ve teşekkür belgesi takdim etmesi bekleniyor.

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