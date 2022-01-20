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Ahıska Türklerinin acı günü

İHA

Ahıska Türklerinin acı günü

Ahıska Türklerinin milli kahramanı İskender Aznaurov (Topçu İskender)’in annesi Kamile Mustafayeva İstanbul’da yaşamını yitirdi.
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Kamile Mustafayeva için taziye mesajı yayınladı. DATÜB’den yapılana açıklamada, “Milli Kahramanımız ve Aziz Şehidimiz İskender Aznaurov’un muhterem Annesi Kamile Mustafayeva Annemizin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Cenâbı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Ruhu şâd, kabri nur, mekânı cennet olsun. Muhterem Şehidimizin Annemiz, kahramanca Oğlunun ardından ailesinin başında durmuş yıllarca şehidimizin emanetlerine sahip çıkmıştır. Ömrü çilelerle geçmiş oğlunun ardından kızını kaybeden Annemiz yine de ayakları üstünde durmuş metanetini muhafaza etmiştir. Rabbim şehit Anasını cennetiyle Müşerref kılsın. Tüm ailesinin başı sağ olsun Allah sabırlar versin” denildi.

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