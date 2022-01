Bölgesel Kalkınma Ekseninde Kestane Çalıştayı yoğun ilgi gördü

Üretiminde Dünya’da üçüncü sırada yer aldığımız “kestane” konusunun ele alındığı Bartın Üniversitesindeki çalıştayda 9 farklı üniversite ve 2 farklı kurumdan araştırmacılar bilgiler verdi.

Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi tarafından Bölgesel Kalkınma Ekseninde Kestane Çalıştayı gerçekleştirildi. Yoğun ilginin olduğu etkinliğin açılışında konuşan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, gıda, kozmetik ve ilaç sanayi başta olmak üzere birçok alanda kullanılan kestanenin her geçen yıl dünya pazarındaki yeri genişlemekte olduğunu söyledi.

“Çok yönlü kalkınma dinamikleri arasında yeni stratejiler ortaya konulmalıdır”

Türkiye’nin kestane üretiminde Dünya’da üçüncü sırada yer aldığını da kaydederek “Türkiye 2020 yılında ürettiği kestane miktarı ile dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bartın ise ülkemizde kestane üretiminde ilk 5 il arasındadır. Üniversite olarak bizlere düşen görev, yerelde kalkınma hedeflerimizle uyumlu olarak çok yönlü kalkınma dinamikleri arasında farklılaşan ihtiyaç ve potansiyelleri dikkate alarak stratejiler belirlemektir. Bu doğrultuda bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına değer katan tüm bileşenlerimize gayretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.



“Kestane 2021 yılında ülke ekonomisine 1 milyar lira katkı sağlamıştır”

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise kestanenin sosyoekonomik olarak önemli bir ürün olduğunu belirterek “Kestane ülkemizdeki yüksek potansiyel üretimi sayesinde istihdam ile birlikte milli ekonomimize katkı sağlayan önemli türlerimizden bir tanesidir. Orman Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre ülkemiz ormanlarında yaklaşık 100 bin hektarlık bir alanda 30 bin ton meyvesinden faydalanılabilir kestane ağacı olduğunu biliyoruz. 2021 yılında kestaneden orman köylüsüne 260 milyon lira ve ülke ekonomisine ise yaklaşık 1 milyar lira katkı sağlanmıştır. Kestane kozmetik ve ilaç sanayi gibi birçok alanda kullanıldığından önemi her geçen gün artmaktadır” diye konuştu.



“Kestane ile ilgili markalaşma çalışmalarını önemsiyoruz”

Bölgede kestane üretimiyle ilgili verilere yer vererek markalaşma çalışmalarının önemine değinen Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu ise “Birçok alanda olduğu gibi kestane alanında da şüphesiz en büyük eksiklik markalaşma çalışmalarıdır. Ülkemizin farklı illerinde kestane üzerinde çeşitli coğrafi işaretler almış bulunmaktadır. Kestane üretimi bakımından önemli bir yere sahip olan bölgemizde bu noktada girişimlerin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında Bartın Kestane Balı için gerekli başvurular yapılmıştır. Bölgemizde yine kestane ve cevize yönelik markalaşma çalışmalarına destek vermekteyiz. Bu ürünlerin coğrafi işaret alma konusunda gayretlerimiz sürmektedir” şeklinde konuştu.



“Bölgesel kalkınmaya destek olmak istiyoruz”

Düzenlenen çalıştay ile farklı üniversite ve kurumlardan araştırmacılarla bir araya gelindiğini vurgulayan Bartın Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Birsen Durkaya ise hedeflerinin bölgesel kalkınmaya katkılar sunmak olduğunu ifade etti. Durkaya, “Üreten Üniversite” anlayışı ile bölgesel kalkınma ekseninde Bartın kestanesinin çok yönlü değerinin artırılması için gayret gösterdiklerini de kaydederek konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Ülke geneli ile karşılaştırıldığında, bu kadar yoğun üretilen Bartın kestanesinin kalitesinin artırılması ve dünya pazarındaki yerinin genişletilmesi Bölgesel Kalkınma açısından oldukça önemlidir. Kestane meyvesinin kalitesine bağlı olarak fiyatı da değişiklik göstermektedir. Bu nedenle ARGE projeleri ile Bartın kestanesinin kalitesinin artırılmasının yolları aranmalıdır. Bartın Orman Fakültesi tarafından düzenlenen Kestane çalıştayı, kestanenin ekolojisi, ekonomisi, üretimi, kullanımı ve kalitesinin artırılması ile ilgili ArGe çalışmalarına temel oluşturması açısından önem arz etmektedir. Hedefimiz ‘Üreten Üniversite’ anlayışı ile Bölgesel Kalkınma ekseninde Bartın Kestanesinin çok yönlü değerinin artırılması için Bartın Orman Fakültesi olarak gereken desteği sağlamaktır.”



9 farklı üniversite ve 2 farklı kurumdan araştırmacılar bilgiler verdi

İki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayda 9 farklı üniversite ve 2 farklı kurumdan araştırmacılar sunumlarını yaparak görüş alışverişinde bulundu. Yoğun ilginin olduğu çalıştayın ilk oturumunun başkanlığını Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azize Toper Kaygın yaptı. Birinci oturumda; Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barbaros Yaman, Doç. Dr. Gökçe Gençay ve Doç. Dr. Yafes Yıldız, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Kara, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Serdar, BAKKA Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik ve İstanbul ÜniversitesiCerrahpaşa Öğretim Üyesi Aynur Aydın, Prof. Dr. Coşkun Köse ile Doç. Dr. Taner Okan bilgiler verdi.

Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdullah İstek’in başkanlığı yaptığı ikinci oturumda ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı ile Doç. Dr. Sevda Boran Torun, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Özkök, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülsen Kendir, Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Aydemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet Yazıcı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Tümen ve Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Güngör tarafından sunumlar yapıldı.

Her oturumda karşılıklı soru ve cevapların alındığı çalıştay, kapanış konuşmalarının ardından son buldu.

