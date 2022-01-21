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Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut 'Genç Araştırmacı Ödülü'nün sahibi oldu

İHA

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut 'Genç Araştırmacı Ödülü'nün sahibi oldu

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut, Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından 'Genç Araştırmacı Ödülü'ne layık görüldü.
Hidrojen Teknolojileri Derneği tarafından organize edilen “Genç Araştırmacı Ödülü” sahiplerini buldu. Alanında önemli kişilerin yer aldığı bilim kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut, ödülü almaya layık görüldü.
Hidrojen enerji teknolojileri konusunda ulusal ve uluslararası boyutta kabul gören başarılı çalışmaları dolayısıyla ödülü alan Bulut, hidrojen teknolojilerine yönelik çok sayıda çalışması bulunuyor.
Elde ettiği başarı dolayısıyla Dr. Öğr. Üyesi Bulut’u tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversite olarak tüm bileşenlerimizle sadece bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten bir üniversite olma yolunda önemli mesafeler kat ediyoruz. Gurur duyulacak bir gelişim gösterdiğimiz bu süreçte, elde edilen başarılara her geçen gün yenilerini ekliyor, bölgemizden başlayarak ülkemizin gelişimine katkılar sunuyoruz. Bu doğrultuda bilimsel gelişimimize katkı sağlayan çalışmalarıyla ‘Genç Araştırmacı Ödülü’ne layık görülen öğretim elemanımız Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bulut’u tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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