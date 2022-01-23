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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bartın’da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

İHA

Bartın'ın yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, BartınKastamonu sınırında yer alan Şirinler köyünde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. 1030 rakımlı bölgede yolların ulaşıma açık tutulabilmesi için ekipler 24 saat aralıksız çalışıyor.

Bartın’da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı

Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde yoğun kar yağışı etkili olurken, BartınKastamonu sınırında yer alan Şirinler köyünde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. 1030 rakımlı bölgede yolların ulaşıma açık tutulabilmesi için ekipler 24 saat aralıksız çalışıyor.
Yurdun birçok noktasında etkili olan kar yağışı, Batı Karadeniz Bölgesi'nde de etkili olmaya devam ediyor. Bartın’ın yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Bartın’ın Ulus ilçesinden Kastamonu’nun Pınarbaşı ve Azdavay ilçelerine ulaşım sağlayan karayolunun ulaşıma açık tutulabilmesi için karayolları ekiplerince, bölgedeki kapanan köy yollarının açılması içinse İl Özel İdaresi ekiplerince çalışmalar 24 saat aralıksız olarak sürdürülüyor. Bölgede kar yağışından en çok etkilenen bölgelerden olan 1030 rakımlı Soğucaksu Geçidi’nde de yol açma çalışmaları sürüyor. Bartın’ın Ulus ilçesine bağlı Şirinler köyünde de 10 gündür etkili olan yağışlar sonucu kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı. Şirinler köyündeki evlerin çatılarında dev kar kütleleri oluşurken, bazı çatılarda boyları yarım metreyi aşan buz sarkıtları dikkat çekti.
Köy sakinlerinden Ahmet Sefer, 40 yıldır ilk kez kar kalınlığının 1,5 metreyi geçtiğini ifade ederek, “10 gündür yağan kar artık 1,5 metreyi aldı. Evimizden çıkamayacak hale geldik. Dozer dört sefer geldi. İki günde bir gelip yollarımızı açıyor. Daha önce böyle kar yağışını 40 sene evvel gördük. 40 seneden bu tarafa ilk defa böyle kar yağdı” dedi.
Şirinler köyünde yaşayan Kazım Doğdu ise, “Bu sene büyük kar yağdı. Bu seneye kadar bu şekilde büyük kar yağmamıştı köyümüze. Allah razı olsun Özel İdaremiz de bu beşinci veya altıncı açışı yollarımızı. Geçen gece 04.3005.00 aralarında geldiler. 24 saat bizim için Özel İdare çalışıyor. Şu anda köyümüzde 1,5 metreye yakın kar var” ifadelerini kullandı.

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