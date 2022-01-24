Solunum rahatsızlığı olan Muhammet Emin için seferber oldular



Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN'da kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Turanlar köyünde solunum sıkıntısı çeken 5 yaşındaki Muhammet Emin Koç için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) seferber oldu. Arazi aracıyla köye ulaşan ekipler, çocuğa oksijen desteği vererek hastaneye ulaştırdı.

Kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştığı Turanlar köyüne İstanbul'dan cenaze için gelen Koç ailesi, kronik rahatsızlığı bulunan Muhammet Emin Koç'un solunumuna destek vermesi için nebülizatör cihazını yanına almayı unuttu. Dün, solunum güçlüğü çeken Muhammet Emin için aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulansın gidemediği köye ulaşmak üzere UMKE ve İl Özel İdare ekipleri yola çıktı. Arazi aracıyla köye ulaşan ekipler, çocuğu, oksijen desteği vererek Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Muhammet Emin Koç´un babası Emrah Koç, İstanbul´dan cenaze için geldiklerini ve köylerinde kar nedeniyle mahsur kaldıklarını ifade ederek, çocuğunun tedavisi için sağlık ekiplerinden yardım talep ettiğini ve ekiplerin zor şartlara karşın kısa sürede kendilerine ulaştığını belirterek teşekkür etti. Hastanede tedavisi devam eden çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-01-24 10:33:45



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