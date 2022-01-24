Yoğun kar cihaza bağlı yaşayan hastaları mağdur ediyor

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Bartın Ulus ilçesi Güneyören köyünde yatakta bakımlı solunum cihazına bağlı felçli hasta Ahmet Altıntepe (81) yoğun kar yağışında enerji kesintileri nedeniyle zorluk yaşadı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde kar yüksekliği Güneyören köyünde 70 santimetreye ulaştı. Köyde, enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle 12 saate yakın kesintiler meydana geldi. Kesintiler cihaza bağlayan hastalara zorluk yaşattı.

Ulus ilçesi Güneyören köyündeki dört yıldır felçli solunum cihazına bağımlı Ahmet Altıntepe bakımı evinde devam ediyor. Beyin felci nedeniyle sadece sağ elini hareket ettirebilen hasta için yaşanan kesintiler ev sakinlerine ve hastaya zorluk yaşattı. Başka köyden komşu akrabalarının jeneratör desteği ile geçici tedbir alındı. 12 saat sonunda lokal arıza giderilerek köye enerji verilerek aile bir rahat nefes alındı.

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