Türk Sporuna değer katacak çalışmalar ve iş birliği alanları konuşuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk Sporuna değer katacak çalışmalar ve iş birliği alanları konuşuldu

İHA

Türk Sporuna değer katacak çalışmalar ve iş birliği alanları konuşuldu

Bartın Gençlik Spor İl Müdürlüğü görevine atanan milli atlet Halil Akkaş, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.
Ziyarette, üniversitekamu iş birliği kapsamında yapılabilecekler konuşularak iş birliktelikleri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin başarılarının aktarıldığı ziyarette, ayrıca öğrencilerin kişisel, sosyal, sanatsal, sportif ve kültürel hizmetleri yerinde ve etkin kullanabilecekleri, sosyal sorumluluk ve gönüllülük algılarının güçlenmesi amacıyla üniversiteye kurulacak “Genç Ofis” çalışmaları değerlendirildi.
Gençlik Spor İl Müdürü Halil Akkaş’a yeni görevinde başarılar dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Geleceğin sporcuları yetiştirme konusunda öncü çalışmalar yaptıklarının altını çizen Rektör Uzun, “Bartın Üniversitesi olarak bölgemizin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmak için bilimsel anlamda gösterdiğimiz gayretin yanında, spor alanında da söz sahibi olma hedefimiz var. Spor Bilimleri Fakültesi ile bireysel ya da takım halinde bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında sayısız başarılara imza attık. Dünya ve Avrupa şampiyonlarımız Bartın Üniversitesi ailesinin bir üyesi olarak göğsümüzü kabarttı. Hedefimiz Türk Sporuna değer katmak ve başarılarımızı sürdürülebilir bir şekilde artırmak” dedi.
Rektör Uzun, Bartın Üniversitesine kurulacak “Genç Ofis” ile ilgili çalışmalara da değinerek “Genç Ofis ile alanında yetkin akademik insan kaynağımız ve milli sporcularımız başta olmak üzere Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğimize inanıyorum. Bu alandaki iş birliğimizin geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz öğrencilerimizi nitelikli bireyler olarak yetiştirmenin yanında, onlara faydalı olacak uygulamalar geliştirme ve gönüllülük iklimine katkı sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.
Üniversite olarak sadece ulusal değil uluslararası alanda da önemli başarılar elde eden sporcular yetiştirdiklerini ifade eden Rektör Uzun, Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, milli sporcuların da tercihi olan bir yükseköğretim kurumu olduğunu sözlerine ekledi.
Bartın Üniversitesinde farklı branşlarda çok değerli milli sporcuların yetiştiğini kaydeden Akkaş ise yakın ilgileri dolayısıyla Rektör Uzun’a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Türkiye Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesi mezunu Hasan Engin, Türkiye ...
Bartın'da denize düşen gemici kayboldu
YEREL HABERLER Bartın'da denize düşen gemici kayboldu
Bartın'da denize düşen gemici kayboldu
YEREL HABERLER Bartın'da denize düşen gemici kayboldu
Yük gemisinin Rus uyruklu mürettebatı denize düşerek kayboldu
YEREL HABERLER Yük gemisinin Rus uyruklu mürettebatı denize düşerek ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.