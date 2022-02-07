Bartınlı okçu sporcu Şimal gümüş madalya kazandı

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Okçuluk klasik yay bayan kategorisinde Şimal Doğulu gümüş madalya kazandı.

Okçuluk Yıldız Salon Federasyon Kupası 36 Şubat tarihlerinde Samsun’da sona erdi. İlkadım okçuluk tesislerinde müsabakalar gerçekleşti. Müsabakalara Türkiye genelinde 113 kadın 211 sporcu katıldı. Klasik yay dallarında Ankara Gençlik Hizmetleri Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Dünya Hayat Birinci, Bartın Gençlik Hizmetleri Gençlik ve Spor Kulübü Sporcusu Şimal Doğulu ve Samsun Kuzey Okçuluk Spor Kulübü Sporcusu Canse Duru Tarakçı üçüncü oldular.

Elde edilen başarı okçuluk branşında Bartin'a gelen ilk madalya oldu. Sporcunun antrenörü Emrah Şenkal ve okçuluk sporuna gönül veren destek veren olanlara tebrikler geldi.

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