Bartın Üniversitesi 5 yılda 4 bin 181 üniversiteyi geride bıraktı

Bartın Üniversitesi, Webometrics Dünya Üniversite Sıralamaları (Webometrics Ranking of Universities) değerlendirmesine göre 5 yılda 4 bin 181 üniversiteyi geride bırakmayı başardı.

Kalite odaklı sürdürülebilir bir gelişim hedefleyen Bartın Üniversitesinde elde edilen başarılar uluslararası sıralama kuruluşlarının raporlarına da yansıyor. Son olarak Dünya’da yer alan yükseköğretim kurumlarını görünürlük, açıklık ve mükemmeliyet göstergeleri üzerinden değerlendiren Webometrics Dünya Üniversite Sıralamalarına (Webometrics Ranking of Universities) yansıyan verilerde önemli bir yükseliş kaydedildi. Bartın Üniversitesi, geride bırakılan yılın değerlendirildiği 2022 Ocak ayı sıralamasında 200’den fazla ülkede değerlendirilmeye alınan 31 bin yükseköğretim kurumu arasından 2 bin 856’ncı sırada yer buldu. 2017 yılında 7 bin 37’nci sırada yer alan Bartın Üniversitesi böylece 5 yılda dünya genelinde sıralamaya değer bulunan 4 bin 181 yükseköğretim kurumunu geride bıraktı.

Her yıl ortalama 1.045 üniversite geride bırakıldı

Bartın Üniversitesi görünürlük (web içeriği) göstergesinde 7 bin 777’nci sırada, açıklık (en çok alıntı yapılan araştırmacılar) göstergesinde 1.821’nci sırada ve mükemmeliyet (20162020 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde 27 disiplinde en çok atıf alan yüzde 10’luk dilime giren yayın sayısı) göstergesinde ise 2 bin 644’üncü sıradaki yerini aldı. Bartın Üniversitesi, sıralanan Türkiye’deki 212 yükseköğretim kurumu arasında da 83’üncü basamakta yer aldı.

URAP Dünya Sıralamasında 57 basamak yükseldi

Bartın Üniversitesi, ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 202122 Dünya Sıralamasında da yükselişini sürdürdü. Temelinde bilimsel üretkenlik ve akademik ürünlerin kalitesi olan URAP sıralamasında dünyadan 3 bin üniversite yer aldı. Üniversiteler 2019 yılında ürettikleri makale sayısı ile 2019 yılından geriye doğru 5 yıllık bir değerlendirmeyle atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği alanlarındaki performansına göre sıralandı.

Dünya genelini kapsayan üniversiteler sıralamasında geçtiğimiz yıl 3 bin üniversite arasında 2 bin 484’üncü sırada bulunan Bartın Üniversitesi, bu yıl 57 basamak yükseliş ile 2 bin 427’nci sırada yer almayı başardı. Bartın Üniversitesi Türkiye’de sıralamaya giren üniversiteler arasından ise 5 basamak yükselerek 83’üncü oldu. Makale puanına göre yapılan sıralamada ise Bartın Üniversitesi 112 üniversite arasında 67’nci sırada yer aldı.

Bartın Üniversitesinin tercih edilebilirliği artıyor

Farklı göstergeler üzerinden yapılan sıralamalarda sürdürülebilir bir yükseliş gösteren Bartın Üniversitesinde uluslararası öğrenci başvuruları da rekor düzeyde artış gösterdi. 67 farklı ülkeden 1.782 öğrencisi olan Bartın Üniversitesinde 20212022 akademik yılındaki öğrenci alımı için çıkılan 3 ayrı çağrıda 90 farklı ülkeden 7 bin 891 kişi başvuru yaptı. Bartın Üniversitesinin 2017 yılında 19 farklı ülkeden 250 uluslararası öğrencisi bulunuyordu.

“Sürdürülebilir yükselişimiz devam ediyor”

Bartın Üniversitesinin tüm bileşenleriyle geleceğe emin adımlarla yürüdüğünün altını çizen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, “Bilimsel çalışmalarımız, nitelikli yayın ve teknolojik etki değeri yüksek araştırmalarımızla ortaya koyduğumuz yenilikçi bilgiyi insanlığın hizmetine sunuyoruz. Aynı zamanda uluslararası alandaki başarılarımız ve yaptığımız iş birliktelikleriyle görünürlüğümüz artmakta ve sosyal anlamda da farkındalık oluşturmaktayız. Bunun bilincinde nitelikli büyüme hedefiyle her günün bir önceki günden daha iyi olması için tüm insan kaynağımız ve öğrencilerimizle birlikte büyük gayret gösteriyoruz. Kamuoyunun da ilgisini çeken bu çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu düşüncelerle, Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

“Uluslararasılaşma hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz”

Üniversite bünyesinde yapılan tüm çalışmalarda bölgemizden başlayarak, ülke gelişimine katkı sunulmasının hedeflendiğini de vurgulayan Rektör Uzun, “Uluslararasılaşma noktasında öğrencilerimize iyi bir kariyer kazandırmak, eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarımız uluslararası ortaklı projeler üretmekte ve bölgesine değer katacak çalışmalar yapmaktadır. Bu noktada kalite eksenli yolculuğumuzda bizlere destek veren YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

