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Sağanak yağışla eriyen karlar taşkınlara neden oldu

İHA

Bartın'da sağanak yağışlarla birlikte eriyen karlar Bartın Irmağında taşkınlara neden oldu.

Sağanak yağışla eriyen karlar taşkınlara neden oldu

Bartın’da sağanak yağışlarla birlikte eriyen karlar Bartın Irmağında taşkınlara neden oldu.
Bartın’da etkili olan kar yağışlarının ardından kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı 1,5 metreye kadar ulaştı. Sağanak yağışlarla birlikte eriyen karlar Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı’nın farklı noktalarında taşkınlara neden oldu.
Irmak seviyesinin yükselmesinin ardından Çağlayan Mesire Alanında yol ve büfeler su altına kaldı. Tekne turlarının düzenlendiği iskeleler sulara gömüldü. Irmak kıyısındaki yürüyüş yolları da taşkın nedeniyle kapandı. Yalı mevkiindeki tarihi İskele üzerindeki heykeller de sular altında kaldı.
Serdar köyü mevkiinde yer alan Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü de taşkın nedeniyle ulaşıma kapandı.
Belediye ve kolluk kuvvetlerince taşkınların yaşandığı riskli bölgeler şerit çekilerek yaya ve araç geçişlerine kapatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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