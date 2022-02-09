Bartın'da sağanak heyelana neden oldu (2)

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BARTINKARABÜK YOLUNDA DA HEYALAN

Bartın ile Karabük arasındaki yolun Kirazlıköprü barajı mevkisinde, akşam saatlerinde yamaçtan kayan toprak yığını yola düştü. Çelik tellerin kopmasına da neden olan heyelan nedeniyle ulaşım 1 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Karayolları ekipleri iş makinesiyle toprak yığınını yoldan kaldırdı. Ulaşım 2 saat sonra normale döndü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-02-09 20:42:26



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