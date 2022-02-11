Bartın’da heyelan tehlikesi bir ev boşaltıldı

Bartın'da yağışlar sonrası meydana gelen toprak kayması sonucu bir ev tedbiren tahliye edilirken, risk altında olan 3 ev ile ilgili olarak ise inceleme yapıldı.

Bartın'ın Akbaş köyü Fırdan Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde 2 katlı bir evin üst tarafında toprak kayması meydana geldi. Evin üstünden geçen Hasankadı Beldesi yolundan aşağıya kayan toprak Nail (64) ve Durdu Özsoy (57) çiftinin yaşadığı evin yanına kadar kaydı. İhbar üzerine olay yerine giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri evi tahliye ederek, çalışma yaptı. İl Özel İdare Müdürlüğüne ait iş makineleriyle yolda çalışma yaparken, ekipler tehlike altında olan 3 ev ile ilgili de incelemede bulunuldu.

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