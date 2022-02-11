Bartın’da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

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Bartın'da uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddiası ile biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il dışından Bartın’a uyuşturucu sevk ettikleri iddiası ile eş zamanlı yaptıkları operasyon kapsamında biri kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işleri tamamlanan şahsılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bartın adliyesine sevk edildi.

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