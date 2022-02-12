Yerli aşı Turkovac Bartın'da uygulanmaya başlandı

Korona virüsle mücadeleye karşı yerli imkanlarla geliştirilen Turkovac aşısı, Bartın Devlet Hastanesi’nde vatandaşlara uygulanmaya başlandı.

Türk bilim adamlarının yaklaşık 20 aylık çalışması sonucunda geliştirilerek tüm bağımsız komisyonları geçen yerli aşı Turkovac, acil kullanım onayı alarak tüm Türkiye’de olduğu gibi Bartın’da da uygulanmaya başlandı. Bartın'da vatandaşlar hem randevu alarak hem de randevu beklemeden aşı uygulanan yerde Turkovac aşısını yaptırabiliyorlar.

Konuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, “Türkiye'nin ilk yerli Covıd 19 aşısı Turkovac, ilimizde de uygulanmaya başlanmıştır. Turkovac inaktif aşı türü olup geleneksel ve yaygın olarak kullanılan, iyi bilinen bir aşı türüdür. Gerekli tüm güvenlik testlerinden geçtikten sonra ülkemizde kullanıma geçmiştir. Yerli aşımız olması ayrıca gurur vericidir. Tüm Türkiye ile beraber Bartın Devlet Hastanemizde de Turkovac aşımızı uygulamaya başlamış bulunmaktayız. Hedefimiz tüm vatandaşlarımızın aşılarını yaptırması ve toplumsal bağışıklamayı en kısa sürede sağlamaktır.” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.