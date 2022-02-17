Korkuların altında yatan nedenler araştırılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korkuların altında yatan nedenler araştırılacak

İHA

Korkuların altında yatan nedenler araştırılacak

Bartın Üniversitesinin deneysel psikolojisi alanında kabul edilen TÜBİTAK 1001 projesiyle korkuların altında yatan nedenler araştırılacak.
Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Yavaş’ın TÜBİTAK 1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında hazırlamış olduğu proje desteklenmeye hak kazandı. “Ventral Dentate Gyrus Pacap Mekanizmalarının Korku Tepkilerini Düzenlemesi” başlıklı proje ile korkuların altında yatan nedenler araştırılarak özellikle stresten kaynaklı korku davranışlarının anlaşılmasında çalışmalar yapılacak.

Modern sinirbilim teknikleri kullanılacak
Proje hakkında bilgiler veren Dr. Yavaş, proje ile korku davranışının altında yatan nöroendokrin mekanizmaların işlevinin araştırılması hedeflendiğini söyledi.
Yavaş, “Korku davranışının altında yatan mikro ve makro sinir devreleri büyük oranda biliniyor olsa da bu devreleri düzenleyen moleküler mekanizmalar hala araştırmaların üzerinde yoğunlaştığı konular arasındadır. Söz konusu endojen nöral dinamiklerin anlaşılması bize aynı zamanda stres kaynaklı ortaya çıkan korkunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede, uygun nöropsikofarmakolojik terapilerin amaca uygun şekilde geliştirilmesine de imkân tanıyacaktır. Bu amaçla, projemizde bir beyinbağırsak ailesi üyesi olan pituitary adenylate cyclaseactivating polypeptide (PACAP) ismi verilen peptitin periaqueductal gray olarak isimlendirilen orta beyin bölgesindeki işlevi modern sinirbilim teknikleri ile çalışılacaktır” dedi.

Çalışmalar 36 ay boyunca aralıksız olarak devam edecek
Proje kapsamında yapılacak çalışmaların 36 ay boyunca devam edeceğinin de altını çizen Yavaş, “Projemizde araştırmacı olarak yer alan Prof. Dr. Fuat Balcı, 1 doktora öğrencisi ve 1 yüksek lisans öğrencisi ile çalışmalarımızı 36 ay boyunca sürdüreceğiz. Bu sayede, Bartın Üniversitesinin dünya standartlarında bilimsel platformda ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Araştırmamızın hayata geçirilmesi konusunda laboratuvarını bize açan Prof. Dr. Balcı’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte destekleri için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Proje kapsamında edindiğimiz bilgi, tecrübe ve uzmanlığımızı translasyonel çalışmalara kanalize edip, Üniversitemizde Bilişsel Araştırma Merkezi’nde bulunan fNIRS, EEG, göz izleme cihazları ile araştırmalarımızı sürdürmeyi istemekteyiz” şeklinde konuştu.

“Bartın Üniversitesi alanında öncü çalışmalar yapmaya devam ediyor”
Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalarla bilim dünyasına ve ülkemizin geleceğine katkılar sunmayı hedeflediklerini kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yaptığı çalışmalarla saygın bir noktada bulunan ve bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katan Üniversitemizde, yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu doğrultuda TÜBİTAK tarafından da desteklenen projemizle insanlarda sıklıkla görülen ve herkesi ilgilendiren önemli bir konuda Bartın Üniversitesinin alanında yetkin akademisyenleri çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yapacaktır. Bu düşüncelerle projenin ortaya çıkmasında emeği geçen Dr. Öğretim Üyesi Ersin Yavaş ile birlikte tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize, iyi dilekleri ve teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bartın’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu Jandarma ekipleri 5 kilo kubar esrar ele geçirdi
YEREL HABERLER Bartın’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu Jandarma ...
İnşaat iskelesinden düştü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaat iskelesinden düştü hayatını kaybetti
Bartın Üniversitesinin “Engelsiz Yaşam Alanı Projesi”nde sona gelindi
YEREL HABERLER Bartın Üniversitesinin “Engelsiz Yaşam Alanı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.