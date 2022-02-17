Bartın Üniversitesinin deneysel psikolojisi alanında kabul edilen TÜBİTAK 1001 projesiyle korkuların altında yatan nedenler araştırılacak.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Deneysel Psikoloji Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ersin Yavaş’ın TÜBİTAK 1001Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında hazırlamış olduğu proje desteklenmeye hak kazandı. “Ventral Dentate Gyrus Pacap Mekanizmalarının Korku Tepkilerini Düzenlemesi” başlıklı proje ile korkuların altında yatan nedenler araştırılarak özellikle stresten kaynaklı korku davranışlarının anlaşılmasında çalışmalar yapılacak.



Modern sinirbilim teknikleri kullanılacak

Proje hakkında bilgiler veren Dr. Yavaş, proje ile korku davranışının altında yatan nöroendokrin mekanizmaların işlevinin araştırılması hedeflendiğini söyledi.

Yavaş, “Korku davranışının altında yatan mikro ve makro sinir devreleri büyük oranda biliniyor olsa da bu devreleri düzenleyen moleküler mekanizmalar hala araştırmaların üzerinde yoğunlaştığı konular arasındadır. Söz konusu endojen nöral dinamiklerin anlaşılması bize aynı zamanda stres kaynaklı ortaya çıkan korkunun anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede, uygun nöropsikofarmakolojik terapilerin amaca uygun şekilde geliştirilmesine de imkân tanıyacaktır. Bu amaçla, projemizde bir beyinbağırsak ailesi üyesi olan pituitary adenylate cyclaseactivating polypeptide (PACAP) ismi verilen peptitin periaqueductal gray olarak isimlendirilen orta beyin bölgesindeki işlevi modern sinirbilim teknikleri ile çalışılacaktır” dedi.



Çalışmalar 36 ay boyunca aralıksız olarak devam edecek

Proje kapsamında yapılacak çalışmaların 36 ay boyunca devam edeceğinin de altını çizen Yavaş, “Projemizde araştırmacı olarak yer alan Prof. Dr. Fuat Balcı, 1 doktora öğrencisi ve 1 yüksek lisans öğrencisi ile çalışmalarımızı 36 ay boyunca sürdüreceğiz. Bu sayede, Bartın Üniversitesinin dünya standartlarında bilimsel platformda ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Araştırmamızın hayata geçirilmesi konusunda laboratuvarını bize açan Prof. Dr. Balcı’ya teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte destekleri için Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ile Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Yazıcı’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Proje kapsamında edindiğimiz bilgi, tecrübe ve uzmanlığımızı translasyonel çalışmalara kanalize edip, Üniversitemizde Bilişsel Araştırma Merkezi’nde bulunan fNIRS, EEG, göz izleme cihazları ile araştırmalarımızı sürdürmeyi istemekteyiz” şeklinde konuştu.



“Bartın Üniversitesi alanında öncü çalışmalar yapmaya devam ediyor”

Üniversite bünyesinde yapılan çalışmalarla bilim dünyasına ve ülkemizin geleceğine katkılar sunmayı hedeflediklerini kaydeden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Yaptığı çalışmalarla saygın bir noktada bulunan ve bölgemizden başlayarak ülkemizin kalkınmasına değer katan Üniversitemizde, yeni bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu doğrultuda TÜBİTAK tarafından da desteklenen projemizle insanlarda sıklıkla görülen ve herkesi ilgilendiren önemli bir konuda Bartın Üniversitesinin alanında yetkin akademisyenleri çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla çalışmalar yapacaktır. Bu düşüncelerle projenin ortaya çıkmasında emeği geçen Dr. Öğretim Üyesi Ersin Yavaş ile birlikte tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Ayrıca bizleri hep dahi iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a, YÖK üyelerimize, iyi dilekleri ve teşvikleri için TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal’a, kamu kurum ve kuruluşlardan tüm paydaşlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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