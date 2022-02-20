Tribünün basamağı kırılınca yere düşen taraftar yaralandı

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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)BARTIN´da, Kozcağız Belediyespor ile Ulusçınarspor arasında oynanan karşılaşma sırasında tribünde basamağın kırılması sonucu yere düşen bir taraftar yaralandı.

Bartın 1. Amatör liginin 12. haftasında Kozcağız Belediyespor ile Ulusçınarspor bugün karşı karşıya geldi. Kozcağız Stadı´nda oynanan maçın ikinci yarısında Ulusçınarspor taraftarlarından Sadullah Karagöz (65), çelik konstrüksiyondan yapılan tribünde basamağın kırılması sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü. Yere düştüğü sırada göğsünü demirlere çarpan Karagöz, arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. 112 Acil Sağlık ekibince Bartın Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Karagöz, tedavi altına alındı. DHA-Spor Türkiye-Bartın / Merkez Ayhan ACAR

2022-02-20 19:25:33



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