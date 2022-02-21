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TÜSEB proje destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

İHA

TÜSEB proje destekleri bilgilendirme toplantısı yapıldı

Bartın Üniversitesi Proje ve Teknoloji Ofisi Genel Koordinatörlüğü tarafından “TÜSEB A ve B Grubu Proje Destekleri Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
Çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) hakkında bilgiler verilerek TÜSEB bünyesinde yapılan çalışmalar ve proje destekleri anlatıldı. TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt tarafından TÜSEB A ve B Grubu projeleri aktarılarak proje başvurularının ön kabulü, proje tekliflerinin proje formuna uygunluğu ve ön değerlendirme süreçleri konularında bilgiler verildi. Çağrıya çıkılan projelerin önemine değinen Yeşilyurt, proje yönetimi konusunda, proje çalışanlarıyla tüm paydaşlar arasında iletişimi ve projelerin koordinasyonunun etkin bir şekilde yürütülmesini hedeflediklerini söyledi.
Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin Aktan ise TÜSEB proje başvuru sisteminin (tbys.tuseb.gov.tr) kullanımına ilişkin bilgiler verdikten sonra A ve B Grubu Proje destekleri kapsamında hazırlanacak projelerde dikkat edilmesi gereken hususlar ve proje başvurusunun nasıl gerçekleştirileceği konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Etkinlik karşılıklı soru ve cevapların alınmasının ardından son buldu.

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